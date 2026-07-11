Из-за высокого уровня воды остаются закрытыми два моста в Кировской области

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В субботу, 11 июля, из-за высокого уровня воды в Кировской области остаются закрытыми два наплавных моста.

В пресс-службе администрации Кирово-Чепецка сообщили, что уровень воды в Чепце снизился на 26 сантиметров и составил 108,22 метра. В настоящее время наплавной мост в Каринторф остается затопленным. Поэтому объект закрыт для транспорта.

В пресс-службе Министерства транспорта Кировской области сообщили, что еще один мост расположен в Малмыжском районе. Он находится у села Гоньба. Из-за подъема воды в реке Вятка объект закрыт для всех видов транспорта.