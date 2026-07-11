С начала года мошенники украли у жителей Кировской области 764,1 млн рублей

Мошенники украли у жителей Кировской области 764,1 млн рублей в 2026 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 764,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1962 жителя Кировской области. Общая сумма ущерба составила 764,1 млн рублей. Преступники представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка и других организаций. Аферисты связывались с людьми по мобильной связи и через мессенджеры. Нередко к преступлениям привлекали к курьерам.

«В ходе совершения преступления мошенники применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос; могут использовать голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суды 693 иска о взыскании денег с дропперов и 49 исков о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана.