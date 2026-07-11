Для удобства водителей АЗС Кирова начнут выставлять аншлаги о поставках топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для удобства водителей заправочные станции, находящиеся в Кирове, начнут выставлять аншлаги о поставках топлива. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В пятницу, 10 июня, состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению топливом. Для удобства людей приняли решение о размещении на АЗС аншлагов. Там должна содержаться информация о предстоящем подвозе топлива.

Кировский губернатор Александр Соколов пояснил, что такая мера позволит водителям не ждать часами. В последнее время автомобилисты нередко подъезжали к пустой АЗС и ожидали, когда привезут топливо. Некоторые люди оставляли свои машины и уходили на долгое время.

«Размещение информационных штендеров поможет жителям рассчитывать свое время и сделать ситуацию управляемой», – говорится в сообщении.