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НовостиПроисшествия11 июля 2026 9:00

Бил и требовал денег: в Уржуме 16-летнего подростка будут судить за вымогательство

В Кировской области 16-летний подросток пойдет под суд за вымогательство
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области 16-летний подросток пойдет под суд за вымогательство

В Кировской области 16-летний подросток пойдет под суд за вымогательство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уржуме 16-летнего местного жителя обвиняют в вымогательстве, совершенном с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С июля по декабрь 2025 года житель Кировской области требовал у 13-летнего подростка деньги. При этом применял насилие и физическую силу к мальчику. Требуемые суммы варьировались от 2 до 20 тысяч рублей. Родители пострадавшего обратились к правоохранителям.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.