Бил и требовал денег: в Уржуме 16-летнего подростка будут судить за вымогательство

В Кировской области 16-летний подросток пойдет под суд за вымогательство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уржуме 16-летнего местного жителя обвиняют в вымогательстве, совершенном с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С июля по декабрь 2025 года житель Кировской области требовал у 13-летнего подростка деньги. При этом применял насилие и физическую силу к мальчику. Требуемые суммы варьировались от 2 до 20 тысяч рублей. Родители пострадавшего обратились к правоохранителям.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.