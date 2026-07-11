Суд обязал ликвидировать свалку площадью больше гектара в Кировской области

Фото: пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Кировской области

Суд обязал ликвидировать свалку площадью больше гектара, которую обнаружили в Юрьянском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны окружающей среды Кировской области.

Несанкционированную свалку отходов лесопиления обнаружили за деревней Лени. Ее площадь превысила гектар. Сначала министерство направило арендатору предостережение. Однако индивидуальный предприниматель не устранил нарушения. Тогда ведомство обратилось в суд. Бизнесмена обязали очистить территорию до 31 августа 2027 года.

«За каждый день просрочки – начиная с 1 сентября 2027 года – будет взыскиваться 5 000 рублей до полной ликвидации свалки», – говорится в сообщении.