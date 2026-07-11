Улицу Московскую в Кирове перекрыли

Движение по улице Московской в Кирове перекрыли до 31 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Движение транспорта по улице Московской в Кирове перекрыли до 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицу Московскую перекрыли в пятницу, 10 июля. Такие меры связаны с укреплением обочины. Речь идет об участке от проспекта Строителей до улицы Краснополянской. Планируется, что эти ограничения будут действовать до с 31 августа.

«Водителей просят быть предельно внимательными при проезде участка проведения работ», – говорится в сообщении.