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НовостиОбщество11 июля 2026 7:01

Улицу Московскую в Кирове перекрыли

Движение по улице Московской в Кирове перекрыли до 31 августа
Алексей ЕЛАГИН
Движение по улице Московской в Кирове перекрыли до 31 августа

Движение по улице Московской в Кирове перекрыли до 31 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Движение транспорта по улице Московской в Кирове перекрыли до 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицу Московскую перекрыли в пятницу, 10 июля. Такие меры связаны с укреплением обочины. Речь идет об участке от проспекта Строителей до улицы Краснополянской. Планируется, что эти ограничения будут действовать до с 31 августа.

«Водителей просят быть предельно внимательными при проезде участка проведения работ», – говорится в сообщении.