Из-за ситуации с топливом в Кировской области ввели режим повышенной готовности Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В связи с ситуацией, которая складывается с топливом в Кировской области ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Соколов.

«Ввести с 0.00 10.07.2026 режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – гласит документ.

Руководителям организаций, которые занимаются продаже топлива, рекомендуется обеспечить резерв горючего для первоочередной заправки транспорта спасателей, пожарных, скорой помощи и правоохранителей. Контролировать выполнение этого распоряжения будет председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов.