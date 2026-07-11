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НовостиОбщество11 июля 2026 6:01

Из-за ситуации с топливом в Кировской области ввели режим повышенной готовности

Он действует с 10 июля
Алексей ЕЛАГИН
Из-за ситуации с топливом в Кировской области ввели режим повышенной готовности

Из-за ситуации с топливом в Кировской области ввели режим повышенной готовности

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В связи с ситуацией, которая складывается с топливом в Кировской области ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Соколов.

«Ввести с 0.00 10.07.2026 режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – гласит документ.

Руководителям организаций, которые занимаются продаже топлива, рекомендуется обеспечить резерв горючего для первоочередной заправки транспорта спасателей, пожарных, скорой помощи и правоохранителей. Контролировать выполнение этого распоряжения будет председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов.