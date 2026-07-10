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НовостиПроисшествия10 июля 2026 12:29

В Унинском районе пьяный водитель Mitsubishi устроил ДТП: пострадал один человек

Пьяный водитель Mitsubishi Lancer устроил ДТП с пострадавшим в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 9 июля, в Унинском районе пьяный водитель Mitsubishi Lancer устроил ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 13.35. Пьяный 27-летний молодой человек ехал за рулем Mitsubishi по автодороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни. На 115-м километре иномарка съехала с проезжей части.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил 32-летний пассажир легковушки.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло пять ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности пять человек.