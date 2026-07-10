В Омутнинске Datsun сбил 10-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 9 июля, в Омутнинске Datsun on-DO сбил 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 18.15. 51-летний мужчина ехал за рулем иномарки по улице Коковихина. Неподалеку от дома №6 Datsun сбил 10-летнего мальчика. Уточняется, что ребенок ехал на велосипеде.

«В результате происшествия велосипедист получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло пять ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности пять человек.