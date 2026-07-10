В Кирово-Чепецком районе продолжаются поиски пропавшего пенсионера

В Кировской области ищут пожилого мужчину. Фото: Лиза Алерт.

В Кирово-Чепецком районе продолжаются поиски 74-летнего Валерия Минака, который пропал несколько дней назад. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обращаются к местным жителям с просьбой помочь в поисках.

По имеющейся информации, в ночь с 5 на 6 июля мужчина находился в больнице Кирово-Чепецка. Днем 6 июля его видели на территории одного из садовых товариществ. После этого о его местонахождении ничего не известно.

По словам поисковиков, пенсионер страдает нарушениями памяти. Он может не помнить адрес проживания, имена родственников и не понимать, где находится.

Ежедневно волонтеры обследуют дороги, садовые участки, лесные тропы и расклеивают ориентировки, однако поиски пока не дали результата.

Всех жителей Кирово-Чепецка и района просят внимательно осмотреть дворы, подъезды, гаражи, дачные участки и другие места поблизости. Любую информацию о возможном местонахождении Валерия Минака можно сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру 102.