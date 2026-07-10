Жителя Кировской области будут судить за хранение почти 1,5 кг пороха

В электричке «Киров - Луза» у пассажира обнаружили почти 1,5 кг пороха. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области перед судом предстанет 54-летний местный житель, обвиняемый в незаконном хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, мужчину задержали во время поездки в электричке с почти полутора килограммами дымного пороха.

Инцидент произошел в марте этого года. Сотрудники транспортной полиции проводили оперативные мероприятия в электропоезде «Киров - Луза» и обратили внимание на одного из пассажиров. Во время досмотра его дорожной сумки правоохранители обнаружили три картонные коробки с веществом, похожим на порох, а также ударно-спусковой механизм от охотничьего ружья.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является дымным порохом промышленного изготовления. Общая масса находки составила 1449,3 грамма.

После задержания полицейские провели обыск по месту жительства мужчины в Опаринском районе. Там были обнаружены семь патронов, более 600 капсюлей-воспламенителей и гладкоствольное охотничье ружье.

Уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, ранее мировым судьей мужчину привлекли к административной ответственности за незаконные действия с оружием и патронами. Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.