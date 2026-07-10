Жителей Кировской области предупредили о ливнях и сильном ветре

Кировскую область накроют ливни и шквалистый ветер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кировской области предупредили о резком ухудшении погоды. По данным Гидрометцентра, 10 и 11 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы и порывистый ветер. Во время непогоды скорость ветра может достигать 16-21 метра в секунду.

В МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями и плохо закрепленными конструкциями, а также не оставлять возле них автомобили.

Во время грозы специалисты советуют отключить внешние антенны и по возможности электроприборы, чтобы избежать повреждения техники.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жителей просят незамедлительно обращаться по единому номеру экстренных служб - 112.