В гостиницах Кировской области внедрят заселение через MAX

В гостиницах Кировской области готовятся оформлять заселение гостей через МАКС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гостиницы Кировской области начали подготовку к внедрению цифрового заселения через национальный мессенджер MAX. Новый формат обсудили на вебинаре, организованном Министерством экономического развития России.

Согласно новым правилам, с 1 сентября 2026 года возможность заселения через MAX должна появиться во всех крупных гостиницах страны, где более 50 номеров. Для небольших средств размещения такие требования начнут действовать с 1 сентября 2028 года.

Новая система позволит отказаться от предъявления бумажного паспорта. Для регистрации гостю будет достаточно открыть в приложении раздел с цифровым удостоверением личности и показать сотруднику гостиницы QR-код. После этого необходимые сведения автоматически загрузятся из государственных информационных систем.

В обсуждении приняли участие представители правительства Кировской области, туристической отрасли и руководители крупнейших гостиниц региона. Уже сейчас о готовности протестировать новую систему заявили несколько отелей и санаториев, в том числе гостиница «Вятка», Elements Hotel Kirov и санаторий «Митино».

Власти региона рассчитывают, что внедрение цифрового заселения сделает путешествия более удобными и ускорит процесс регистрации гостей.

- Внедрение сервисов национального мессенджера MAX - важный шаг в развитии туристкой инфраструктуры региона, - отметила начальник Управления по развитию туризма и народных художественных промыслов Кировской области Ольга Аверьянова. - Просим гостиницы и отели активнее включаться в процесс, в том числе по информированию гостей об упрощенном порядке заселения через мессенджер MAX.