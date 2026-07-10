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НовостиПроисшествия10 июля 2026 8:50

14-летняя кировчанка перевела мошенникам 50 тысяч рублей

Школьница воспользовалась телефоном матери
Мария КУЗНЕЦОВА
Злоумышленники обвинили девочку в общении с украинскими террористами.

Злоумышленники обвинили девочку в общении с украинскими террористами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, 14-летняя ученица одной из кировских школ знакомилась в мессенджере с разными людьми.

На связь с девятиклассницей вышли незнакомцы, которые представились сотрудниками комитета по делам несовершеннолетних и налоговой службы. Они обвинили девочку в общении с украинскими террористами и запугали обысками.

Чтобы избежать ответственности и конфискации сбережений, потерпевшая последовала инструкциям мошенников и с помощью телефона матери перевела по указанным реквизитам 50 тысяч рублей.

О произошедшем девочка рассказала взрослым только через несколько дней. В настоящее время специалисты устанавливают личности собеседников школьницы и получателей перевода.