14-летняя кировчанка перевела мошенникам 50 тысяч рублей

Злоумышленники обвинили девочку в общении с украинскими террористами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, 14-летняя ученица одной из кировских школ знакомилась в мессенджере с разными людьми.

На связь с девятиклассницей вышли незнакомцы, которые представились сотрудниками комитета по делам несовершеннолетних и налоговой службы. Они обвинили девочку в общении с украинскими террористами и запугали обысками.

Чтобы избежать ответственности и конфискации сбережений, потерпевшая последовала инструкциям мошенников и с помощью телефона матери перевела по указанным реквизитам 50 тысяч рублей.

О произошедшем девочка рассказала взрослым только через несколько дней. В настоящее время специалисты устанавливают личности собеседников школьницы и получателей перевода.