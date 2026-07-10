62-летний житель Подосиновского района незаконно вырубил лес на 430 тысяч рублей

Мужчине назначили наказание в виде штрафа. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, в начале 2024 года 62-летний подсудимый незаконно вырубил деревья на территории Подосиновского сельского участкового лесничества.

Размер ущерба, причиненного лесному фонду РФ, превысил 430 тысяч рублей.

Мужчину привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Он признал свою вину и полностью возместил ущерб до вынесения приговора.

В результате гражданина оштрафовали на 300 тысяч рублей.