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НовостиПроисшествия10 июля 2026 8:10

Житель Куменского района подделал водительское удостоверение

У мужчины диагностировали психическое расстройство
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданину назначили наказание в виде ограничения свободы.

Гражданину назначили наказание в виде ограничения свободы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, в сентябре прошлого года 33-летний подсудимый договорился с неизвестным об изготовлении поддельного водительского удостоверения. За услугу мужчина заплатил 70 тысяч рублей.

28 января текущего года гражданин ехал на автомобиле «ВАЗ 21102» по дороге Киров - Вятские Поляны, где его остановили сотрудники полиции. Во время проверки подсудимый предъявил специалистам поддельное удостоверение.

В результате водителя признали виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ (пособничество в подделке удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования).

Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Кроме того, специалисты выяснили, что ранее у мужчины диагностировали психическое расстройство. Его обязали пройти лечение у психиатра.