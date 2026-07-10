Водные процедуры: в Кирове мужчина попытался украсть шампунь и дезодорант

Стоимость продукции превысила 7,5 тысячи рублей. Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в два часа дня сотрудникам поступил вызов из магазина на улице Владимирской.

На месте специалисты обнаружили 26-летнего посетителя. Работник магазина объяснил, что мужчина сложил в свой рюкзак шампунь, туалетную воду, дезодорант и несколько упаковок женских колготок и попытался незаметно их вынести. Общая стоимость товаров превысила 7,5 тысячи рублей.

В результате росгвардейцы передали кировчанина полиции для дальнейшего разбирательства.