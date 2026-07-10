В Кирове ремонтируют ливневые канализации

Специалисты обновляют колодцы и трубы. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, ранее сотрудники обнаружили просадку асфальта рядом с колодцем на перекрестке улиц Владимирской и Альберта Лиханова.

Здесь подрядчики заменят бетонные кольца и плиты перекрытия, после чего восстановят покрытие.

В районе дома № 65 на улице Луганской возникли провалы над трубопроводом. На данном объекте специалисты вскроют участок с дефектом и забетонируют его, после чего также восстановят асфальт.

Кроме того, в ближайшее время подрядчики приступят к работам на улице Воровского, 95, на Октябрьском проспекте, 4 и в Хлебозаводском проезде. Здесь могут ограничить движение.