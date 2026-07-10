Уровень воды в Чепце за сутки снизился на 30 сантиметров

До открытия наплавного моста в Каринторф осталось менее полуметра. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирово-Чепецке продолжает снижаться уровень воды в реке Чепце, приближая момент открытия наплавного моста в микрорайон Каринторф.

По данным городской администрации, за последние сутки река обмелела еще на 30 сантиметров. Сейчас уровень воды составляет 108,48 метра по Балтийской системе высот.

Несмотря на положительную динамику, движение по переправе пока остается закрытым. Для возобновления проезда уровень воды должен опуститься ниже отметки 107,99 метра.

После этого специалисты проведут обследование наплавного моста, проверят его техническое состояние и очистят конструкцию от мусора, который принесло течением. Только после завершения всех работ будет принято решение об открытии переправы для транспорта и пешеходов.