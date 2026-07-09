На участке в Слободском районе заросли сорняками и борщевиком 96 га

Россельхознадзор нашел на участке в Слободском районе отходы ТБО и древесный мусор на плодородном слое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю 8 июля провело мониторинг безопасности земельного участка сельхозназначения площадью 122 га в Слободском районе Кировской области.

Специалисты изучили спутниковые снимки территории, проанализировали данные из Единого государственного реестра недвижимости и документы из выездных проверок управления и районной администрации. В ходе проверки установили, что 96 га участка частично заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, в том числе борщевиком Сосновского. Кроме того, в двух местах плодородный слой почвы перекрыт посторонними предметами - отходами ТБО и отходами деревообработки.

Эти факты свидетельствуют о нарушении Земельного кодекса РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды». В тот же день собственнику выдали предписание с требованием устранить все выявленные нарушения до 8 декабря 2026 года.