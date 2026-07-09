Две АЗС в Кирове будут отпускать топливо только для транспорта экстренных служб Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове выделили две АЗС, которые будут отпускать топливо только для транспорта экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В среду, 8 июля, губернатор Кировской области Александр Соколов провел заседание оперативного штаба по обеспечению Вятки топливом. Было принято решение, согласно которому две АЗС, расположенные в Кирове, будут отпускать топливо только для транспорта экстренных служб. Уточняется, что речь идет о скорой помощи, полиции, пожарных и аварийных бригадах. Кроме того, на этих заправках сможет заправляться общественный транспорт.

«Это должны быть только брендированные машины, принадлежащие экстренным службам. Никаких исключений быть не может», – сказал Соколов.

Напомним, запасы топлива в Кировской области составляют 4 500 тонн. Этого количества хватит на 15 дней. Если же ажиотажный спрос прекратится, тогда, по словам Соколова, такого объема будет достаточно и на месяц. В прошлом году в это время продавали 380 тонн топлива в день. К концу июня 2026 года этот показатель увеличился до 800 тонн. По его словам, новые партии топлива уже в пути. Губернатор заверил, что поставки не прекращаются.

Всего в Кировской области работают 37 компаний, продающих горючее. Проблем с дизельным топливом нет. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь топливом должны быть обеспечены АЗС в населенных пунктах, чтобы люди могли заправляться рядом с домом. В Кировской области вводится круглосуточный мониторинг объемов топлива — и имеющихся в наличии, и транспортируемых по железной дороге.