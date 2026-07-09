Пара из Кировской области сыграла свадьбу на всероссийском фестивале в Москве

Кировская пара зарегистрировала брак на III Всероссийском свадебном фестивале в Москве. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

Кировскую область на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» представили жители города Мураши Кирилл Коротаев и Анастасия Ростова. Торжественная церемония состоялась в Национальном центре «Россия» в Москве и была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Кирилл возглавляет совет молодежи при главе Мурашинского округа и работает в «Движении первых». Анастасия занимается предпринимательской деятельностью в сфере красоты и участвует в мероприятиях «Клуба молодых предпринимателей Кировской области».

Молодожены признались, что атмосфера фестиваля стала для них по-настоящему особенной. По их словам, участие в таком масштабном событии сделало день бракосочетания еще более запоминающимся.

Одним из главных моментов праздника стала передача молодоженам огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Символ семейного единства был доставлен из Мурома - города, который связан с именами святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи и брака.

Организаторами фестиваля выступили Национальный центр «Россия», правительство Москвы и столичное управление ЗАГС. Информационную поддержку мероприятию оказал Центр развития туризма Кировской области.