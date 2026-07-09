Кот выжил после падения с 14-го этажа в Кирове

Кировские ветеринары спасли кота, выпавшего с высоты 14 этажей. Фото: Вместе с Верным Другом | Ветцентр | Киров.

В Кирове ветеринарные врачи спасли кота по кличке Рагнарек, который выжил после падения с высоты 14-го этажа. Животное получило тяжелые травмы, однако благодаря двум сложным операциям его удалось спасти.

Питомца в экстренном порядке доставили в ветеринарную клинику и сразу поместили в отделение реанимации. Обследование показало перелом таза, множественные оскольчатые переломы задней конечности и разрыв диафрагмы.

По словам специалистов, именно последнее повреждение представляло наибольшую опасность. При такой травме внутренние органы смещаются в грудную клетку, из-за чего легкие перестают нормально работать, а у животного развивается тяжелая дыхательная недостаточность.

После стабилизации состояния ветеринары провели экстренную операцию по восстановлению диафрагмы. Спустя несколько дней коту потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. Из-за необратимых повреждений одну из конечностей сохранить не удалось, поэтому ее пришлось ампутировать.

Сейчас Рагнарек постепенно восстанавливается. Впереди его ждет длительная реабилитация и привыкание к жизни на трех лапах.

Ветеринарные врачи напоминают, что падение из окон остается одной из самых частых причин тяжелых травм у домашних кошек. При этом даже если питомец после происшествия самостоятельно встал и пошел, это вовсе не означает отсутствие внутренних повреждений.

Специалисты рекомендуют устанавливать на окна специальные защитные сетки «антикошка», которые значительно снижают риск подобных трагедий.