Стоимость жилья в Кировской области приблизилась к 105 тысячам рублей за квадратный метр

Квадратный метр в Кировской области подорожал почти на восемь тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство строительства и ЖКХ России утвердило новую среднюю рыночную стоимость жилья на третий квартал 2026 года. Для Кировской области норматив заметно увеличился и впервые приблизился к отметке в 105 тысяч рублей за квадратный метр.

Теперь официальный показатель составляет 104 443 рубля. Для сравнения, во втором квартале этого года норматив находился на уровне 96 465 рублей. Таким образом, рост за три месяца составил 7 978 рублей, или около 8,3 процента.

Одновременно вырос и федеральный норматив стоимости жилья. Во втором полугодии 2026 года он установлен на уровне 123 700 рублей против прежних 116 427 рублей. Повышение составило 6,2 процента.

По данным Единого ресурса застройщиков, увеличение нормативов произошло сразу в 71 российском регионе. Еще в 13 субъектах стоимость снизилась, а в Санкт-Петербурге показатель остался без изменений.