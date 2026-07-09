Львы догоняют Михаилов: в Кировской области назвали самые популярные имена детей

Михаилы удерживают лидерство, а Львов становится все больше. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области обновили статистику имен новорожденных. По данным на 8 июля 2026 года, самым популярным мужским именем остается Михаил. С начала года его получили 110 мальчиков.

На втором месте расположился Тимофей, которым назвали 79 новорожденных. Следом идут Александр с 77 регистрациями, Артем - с 76 и Лев - с 71. Именно имя Лев стало одним из самых быстро набирающих популярность в регионе и уже вплотную приблизилось к тройке лидеров.

Среди девочек первое место занимает Мария. Такое имя родители выбрали 72 раза. Совсем немного отстают Анна - 71 регистрация и София - 70. В пятерку самых востребованных также вошли Варвара и Василиса, которыми назвали 67 и 63 девочек соответственно.

Есть и необычные варианты. Самыми редкими женскими именами стали Амилия, Леорика, Эльвира, Лина и Сафина. Среди мальчиков реже всего встречаются Аслан, Сулейман, Самуэль, Яков и Симон.

Если сравнить данные с прошлым годом, то лидеры практически не изменились. В 2025 году самыми популярными именами для мальчиков также были Михаил, Александр, Тимофей, Артем и Матвей. Среди девочек родители чаще всего выбирали Анну, Софию, Еву, Марию и Викторию.

По общероссийской статистике прошлого года лидерами также стали Михаил и София, а самыми редкими именами новорожденных признали Муминбегим и Борандай.