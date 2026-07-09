Соколов внесет в правительство России инициативы для снижения цен на топливо

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов внесет в правительство России инициативы, которые позволят стабилизировать цены на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В среду, 8 июля, Соколов провел заседание оперативного штаба по обеспечению топливом Кировской области. Там шла речь о ценах на горючее у поставщиков и на АЗС. Кировский губернатор обратил внимание на то, что стоимость топлива у крупных поставщиков, у которых есть собственные нефтеперерабатывающие предприятия, и у компаний, не обладающих такими ресурсами, серьезно отличается.

Руководитель региона попросил надзорные органы включиться в работу по контролю за ценообразованием на горючее. По его словам, такие компании, как «Движение», закупают топливо на бирже. Там цена по сравнению с первоначальной отпускной от того же «Лукойла» взлетает почти вдвое. Поэтому компаниям приходится закупать и продавать топливо по высокой цене.

Соколов поручил отраслевым службам провести собственное расследование. По словам губернатора, эту цепочку необходимо отследить.

«Я готов выйти с инициативой к правительственной комиссии по стабилизации рынка топлива под руководством вице-премьера России Александра Новака», – сказал Соколов.

По мнению кировского губернатора, на федеральном уровне нужно ввести запрет оптовой продажи топлива компаниям, у которых нет своих АЗС. Руководитель региона пояснил, что такие меры позволят сократить цепочку топливной логистики. Топливо будет поступать от производителя поставщику, без посредничества.