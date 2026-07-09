В Кирове мужчина похитил велосипед и сдал его в ломбард

Специалисты возбудили уголовное дело. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратился кировчанин 1987 года рождения. Кто-то украл его велосипед стоимостью 33 тысячи рублей

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Кирова 1993 года рождения. Мужчина признался, что заметил непристегнутый велосипед в подъезде дома на улице Хлыновской и забрал его.

Далее гражданин сдал похищенное в ломбард, а полученные деньги потратил на свои цели. Специалисты уже разыскали велосипед и в ближайшее время вернут его владельцу.

Также сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).