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НовостиПроисшествия9 июля 2026 9:10

В Оричевском районе женщина оплатила свои покупки чужой банковской картой

Гражданку лишили свободы на 5 месяцев
Мария КУЗНЕЦОВА
Подсудимая пыталась обжаловать приговор, но его оставили неизменным.

Подсудимая пыталась обжаловать приговор, но его оставили неизменным.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, инцидент произошел в середине декабря прошлого года в пгт Мирный Оричевского района.

45-летняя подсудимая взяла банковскую карту своего приятеля и оплатила ей продукты питания и алкоголь. Общая сумма ущерба составила 1,4 тысячи рублей.

В результате женщину признали виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Суд назначил ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы. Отбывать срок гражданке предстоит в исправительной колонии общего режима.