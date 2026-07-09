В Оричевском районе женщина оплатила свои покупки чужой банковской картой

Подсудимая пыталась обжаловать приговор, но его оставили неизменным. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, инцидент произошел в середине декабря прошлого года в пгт Мирный Оричевского района.

45-летняя подсудимая взяла банковскую карту своего приятеля и оплатила ей продукты питания и алкоголь. Общая сумма ущерба составила 1,4 тысячи рублей.

В результате женщину признали виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Суд назначил ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы. Отбывать срок гражданке предстоит в исправительной колонии общего режима.