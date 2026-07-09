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НовостиОбщество9 июля 2026 8:50

80 тысяч рублей за травму руки: в Омутнинске мужчина ударил 11-летнего ребенка

Житель Омутнинска заплатил за нападение на 11-летнего мальчика
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданин не стал ждать решения суда и добровольно выплатил компенсацию.

Гражданин не стал ждать решения суда и добровольно выплатил компенсацию.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, к сотрудникам обратилась мать пострадавшего. В мае текущего года 53-летний житель Омутнинска ударил ее 11-летнего сына. Ребенок получил травму руки.

Специалисты возбудили уголовное дело по п. «в», «д», «з» ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, из хулиганских побуждений, с применением предмета, использованного в качестве оружия).

На данный момент дело рассматривается в суде, но мужчина не стал дожидаться его решения и добровольно выплатил мальчику компенсацию в размере 80 тысяч рублей.