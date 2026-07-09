Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В настоящее время в Кировской области создан двухнедельный запас топлива. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В среду, 8 июля, губернатор Александр Соколов провел первое заседание оперативного штаба по обеспечению топливом Кировской области. Руководитель региона напомнил, что работа некоторых нефтеперерабатывающих заводов нарушена. Поэтому в настоящее время ведется перераспределение логистики и объемов поставок топлива.

«У меня состоялся разговор с генеральным директором ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» Александром Кузнецовым», – рассказал Соколов.

По словам губернатора, была достигнута договоренность об увеличении поставок горючего на АЗС Кировской области. Он добавил, что в прошлом году в это время продавали 380 тонн топлива в день. К концу июня 2026 года этот показатель увеличился до 800 тонн.

Губернатор рассказал, что компанию «Лукойл» убедили не снижать отпуск топлива менее 300 тонн в сутки.

«Существующих в регионе запасов топлива – 4 500 тонн – хватит на 15 дней. Если ажиотажный спрос прекратится, то этого объема будет достаточно и на месяц», – сообщил Соколов.

По его словам, новые партии топлива уже в пути. Губернатор заверил, что поставки не прекращаются.

Всего в Кировской области работают 37 компаний, продающих горючее. Проблем с дизельным топливом нет. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь топливом должны быть обеспечены АЗС в населенных пунктах, чтобы люди могли заправляться рядом с домом.

В Кировской области вводится круглосуточный мониторинг объемов топлива — и имеющихся в наличии, и транспортируемых по железной дороге. В правительстве сообщили, что следующее заседание оперативного штаба планируют провести в следующий четверг, 16 июля.