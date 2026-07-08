Кировский музей собирает фото земляков, прошедших через плен и лагеря в годы ВОВ

Собранные материалы лягут в основу научно-исследовательской работы. Фото: vk.com/voinskayaslava

Отдел Кировского областного краеведческого музея имени Алабина начал сбор сведений о земляках, прошедших через плен и концентрационные лагеря в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали в Музее воинской славы, сотрудники готовы принять любые материалы об уроженцах и жителях Кировской области:

- воспоминания - как личные, так и записанные со слов близких;

- фотографии (в т.ч. послевоенных лет);

- письма, справки, наградные листы, удостоверения - любые документы той эпохи;

- личные вещи, связанные с периодом нахождения в лагерях или плену.

Все собранные источники будут использованы в научных и исследовательских работах.

Вещи принимают по адресу ул. Красноармейская, 1а в Кирове. Связаться с представителями музея можно по телефону (8 (8332) 37-13-26), электронной почте (momg@muzey43.ru) или через соцсети.