В Слободском районе в ДТП погиб водитель «Ростелекома», двое сотрудников ранены

Водитель «Ростелекома» погиб при столкновении с фурой на сырой дороге в Кировской области.

В Слободском районе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Кировского филиала «Ростелекома». В понедельник, 6 июля, трое сотрудников компании ехали на машине в город Слободской. На мокром дорожном покрытии встречную фуру занесло, и ее прицеп вылетел на полосу, где двигался автомобиль связистов. Водитель попытался избежать удара и затормозил, придавшись к ограждению, но столкновения предотвратить не удалось.

Как сообщил заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов, водитель служебной машины погиб на месте, а двое пассажиров - сотрудники компании - получили травмы.

Для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося создана специальная комиссия.