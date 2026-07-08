Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июля 2026 10:24

В Кирове «Лада» сбила 17-летнего самокатчика

В Кирове водитель «Лады» сбил 17-летнего подростка на электросамокате
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 7 июля, в Кирове «Лада Гранта» сбила 17-летнего подростка, который ехал на самокате. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16.10. 28-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по улице Энтузиастов. Неподалеку от дома №11 легковушка сбила электросамокат. На нем ехал 17-летний юноша.

«По факту ДТП проводится проверка», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло одно ДТП.