22-летний сержант из Кировской области погиб в зоне СВО

В области простятся с 22-летним бойцом, погибшим на спецоперации.

В Советском районе Кировской области сообщили о гибели участника специальной военной операции Артема Краева. Военнослужащий скончался в конце июня 2026 года при выполнении боевых задач.

Известно, что Артем Краев проходил службу в звании гвардии сержанта. Ему было 22 года.

В администрации Советского района выразили соболезнования родным и близким погибшего. В муниципалитете отметили, что военнослужащий отдал жизнь при выполнении боевых задач, а память о нем навсегда сохранится как о защитнике и патриоте своей страны.