За три года Кировская область поднялась на 58 позиций в рейтинге Минпромторга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За три года Кировская область поднялась на 58 позиций в рейтинге Минпромторга по эффективности работы органов власти регионов в сфере промышленности по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировская области находится на 12-м месте среди субъектов федерации. В 2022 году регион занимал 70-е место, в2023-м – 40-е, а в 2024-м – 21-е. Кировский губернатор Александр Соколов назвал такое достижение результатом работы промышленников, институтов развития, а также правительства.

«С 2022 годы мы в три раза увеличили капитализацию Фонда развития промышленности, в 1,5 раза – объем производства», – сообщил руководитель региона.

В 2025 году объем отгрузки продукции составил почти 600 млрд рублей. Планируется, что до 2030 года этот показатель достигнет 1,5 трлн рублей. Ожидается, что производительность труда вырастет почти в 3,5 раза.

Предприятия Кировской области участвуют в реализацию шести нацпроектов. Компании получили доступ к мерам господдержки и инструментам развития. Были созданы четыре межрегиональных кластера в станкостроении, химии, деревообработке и индустрии детских товаров, что позволило выстроить кооперационные связи, повысить локализацию и ускорить вывод продуктов на рынок. В рамках импортозамещения в Кировской области производятся первая российская вакцина от вируса папилломы человека, станки для металлообработки, а также линейные направляющие качения.