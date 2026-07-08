В Кирово-Чепецке обновят три остановки

Благоустройство завершат до конца августа. Фото: администрация города Кирово-Чепецка.

Как сообщает администрация города Кирово-Чепецка, подрядчик приступил к обновлению автобусных остановок на улице 60 лет Октября, рядом с домом № 9/1, на Ленина, рядом с домом № 41, и на Луначарского, рядом с домом № 15/1.

7 июля рабочие демонтировали старый павильон на улице Ленина. По другим двум адресам их убрали еще в прошлом году. В дальнейшем специалисты установят новые павильоны из стального профиля и стекла.

Также подрядчик оборудует посадочные платформы и благоустроит прилегающие территории. В общей сложности на работы выделили 1,8 млн рублей. Завершить обновление планируют до конца августа.