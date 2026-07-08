Ранее судимый житель Котельнича незаконно выращивал наркосодержащие растения

Мужчина культивировал насаждения на заброшенном участке. Фото: УМВД России по Кировской области.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, ранее судимый житель Котельнича 1991 года рождения незаконно выращивал растения, внешне напоминающие те, что содержат наркотические средства.

Гражданин разместил насаждения на заброшенном приусадебном участке. Специалисты обнаружили и изъяли 64 куста. Исследование подтвердило, что данные растения являются наркосодержащими. Мужчина заявил, что выращивал их для личного потребления.

В результате сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).