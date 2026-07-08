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НовостиОбщество8 июля 2026 9:10

В Санчурском районе ремонтируют мост через реку Мамокша

Работы планируют завершить до конца ноября
Мария КУЗНЕЦОВА
Конструкцию построили в 1989 году. Фото: правительство Кировской области.

Конструкцию построили в 1989 году. Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, состояние моста через реку Мамокша на дороге Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл признали предаварийным еще в 2021 году.

Длина объекта составляет 29,91 метра. На данный момент подрядчик восстанавливает правую половину конструкции: подготавливает основание под устройство гидроизоляции и монтирует подвесные водоотводные лотки.

В дальнейшем специалисты усилят опоры, обновят покрытие и установят ограждения и знаки. Завершить все работы планируют до конца ноября.