В Санчурском районе ремонтируют мост через реку Мамокша

Как сообщает правительство Кировской области, состояние моста через реку Мамокша на дороге Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл признали предаварийным еще в 2021 году.
Длина объекта составляет 29,91 метра. На данный момент подрядчик восстанавливает правую половину конструкции: подготавливает основание под устройство гидроизоляции и монтирует подвесные водоотводные лотки.
В дальнейшем специалисты усилят опоры, обновят покрытие и установят ограждения и знаки. Завершить все работы планируют до конца ноября.