Мошенники похитили у жительницы Кирово-Чепецкого района 2 млн рублей

Мужчина сознался в содеянном. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, ранее 41-летняя жительница села Кстинино получила социальную выплату и сняла деньги с банковского счета.

После этого с потерпевшей связались мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ. Они убедили женщину в том, что наличные якобы меченые. Гражданка поверила неизвестным, встретилась с «экспертом» в установленном месте и отдала ему 2 млн рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого в кировском аэропорту. Курьером оказался 30-летний житель Пермского края. Мужчина сознался в содеянном. Сотрудники изъяли у него похищенные деньги и в скором времени вернут их потерпевшей.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемого заключили под стражу. На данный момент специалисты устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям в соседних регионах.