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НовостиОбщество8 июля 2026 8:30

В поселениях Кирова установят четыре новых пожарных водоема

Работы завершат в августе
Мария КУЗНЕЦОВА
Специалисты подготовят документацию на обустройство еще семи резервуаров. Фото: администрация города Кирова.

Специалисты подготовят документацию на обустройство еще семи резервуаров. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города, в Кирове продолжают строить пожарные водоемы. Специалисты подготавливают объекты к установке резервуаров.

Новые емкости объемом 50 кубометров обустроят у дома № 6 в Садовом переулке в поселке Чистые Пруды, на улице Юности в деревне Сергеево, в районе дома № 21 на Луговой в поселке Сосновый и рядом с домом № 5 на Новопорошинской в селе Порошино.

Подрядчики планируют завершить все работы в августе. Также специалисты заключили контракты на подготовку документации на установку еще семи резервуаров в этих же населенных пунктах.