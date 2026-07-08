В поселениях Кирова установят четыре новых пожарных водоема

Специалисты подготовят документацию на обустройство еще семи резервуаров. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города, в Кирове продолжают строить пожарные водоемы. Специалисты подготавливают объекты к установке резервуаров.

Новые емкости объемом 50 кубометров обустроят у дома № 6 в Садовом переулке в поселке Чистые Пруды, на улице Юности в деревне Сергеево, в районе дома № 21 на Луговой в поселке Сосновый и рядом с домом № 5 на Новопорошинской в селе Порошино.

Подрядчики планируют завершить все работы в августе. Также специалисты заключили контракты на подготовку документации на установку еще семи резервуаров в этих же населенных пунктах.