В Кировской области на 3% вырос автобусный пассажиропоток

Автобусный пассажиропоток в Кировской области увеличился на 3% в 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За год автобусный пассажиропоток в Кировской области увеличился на 3%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С января по май автобусы перевезли 37,3 млн человек.

«Пассажирооборот составил 242,9 млн пассажиро-километров», – говорится в сообщении.

Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 3%. Как пояснили в кировском правительстве, такой результат стал возможен благодаря активному обновлению автопарка. С 2022 по 2026 годы в Кировскую область поступило 376 новых автобусов. Это современный комфортабельный транспорт, который работает на газомоторном топливе.

Новые автобусы позволили увеличить количество маршрутов. Кроме того, удалось продлить работу общественного транспорта по вечерам.

«Последние три года по поручению губернатора Александра Соколова мы активно обновляем общественный транспорт, привлекая все возможные источники – ресурсы нацпроекта «Инфраструктура для жизни», казначейские кредиты, лизинговые механизмы. Обновление автопарка позволило открыть новые автобусные маршруты – муниципальные и межмуниципальные. Все это положительно влияет на качество работы общественного транспорта», – сказал заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков.