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НовостиПроисшествия8 июля 2026 7:09

За один день в Кировской области утонули двое мужчин

Рыбалка и прогулка на сапе закончились трагедией в Кировской области
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на водоемах региона.

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин на водоемах региона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области 7 июля произошли сразу две трагедии на воде. В разных районах региона были обнаружены тела мужчин, сообщили в следственном управлении СК России по Кировской области.

Одно из происшествий произошло в селе Обухово. В реке Пижме нашли тело 69-летнего мужчины с признаками утопления. По предварительным данным, пенсионер отправился на рыбалку, во время которой произошла трагедия.

В тот же день тело 32-летнего мужчины обнаружили в Уртминском пруду Яранского района. По предварительной информации, он утонул во время прогулки на сапборде.

Следователи осмотрели места происшествий и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас проводятся проверки, по итогам которых будут приняты процессуальные решения.