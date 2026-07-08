Количество работников на предприятиях Кировской области увеличилось на 0,6% Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В январе – апреле 2026 года количество работников на предприятиях Кировской области увеличилось на 0,6%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время на предприятиях и в организациях работают 347,7 тысячи человек. Это на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

«Такая динамика свидетельствует об устойчивости рынка труда и стабильном спросе на рабочую силу», – пояснили в кировском правительстве.

Так, в обрабатывающем производстве заняты 25,6% сотрудников. По некоторым направлениям фиксируют опережающую динамику. В частности, количество работников, занимающихся производством лекарств, увеличилось на 12,3%. Число работников, которые занимаются производстве металлических изделий, выросло на 11,8%.

«Это подтверждает укрепление промышленного потенциала региона», – говорится в сообщении.