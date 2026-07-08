В Кировской области рост сельхозпроизводства в 16 раз опережает среднероссийский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области рост сельскохозяйственного производства в 16 раз опережает среднероссийские темпы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В январе – марте объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 3,3%. Это в 16 раз больше, чем в среднем в России. По стране рост сельхозпроизводства составил 0,2%.

Кировская области полностью обеспечивает себя базовыми продуктами питания. Как пояснили в правительстве, это позволяет говорить о высоком уровне продовольственной безопасности. Производство скота и птицы увеличилось на 9,6%, а яиц – на 7,5%.

«Особого внимания заслуживает двукратный рост реализации овощей открытого и закрытого грунта (огурцы, помидоры, свекла, морковь и т.д.) – задачу развивать направление растениеводства ранее поставил губернатор Александр Соколов», – говорится в сообщении.