Парень едва не утонул, пытаясь переплыть Вятку

В Кирово-Чепецке спасли молодого человека, которого унесло течением. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирово-Чепецке 7 июля едва не произошла трагедия на реке Вятке. Молодой человек решил переплыть реку, но не справился с сильным течением и начал тонуть.

Как сообщили в городской администрации, двое молодых людей 20 и 21 года отправились купаться в районе исправительной колонии № 5. Для отдыха они выбрали необорудованный участок реки. Во время заплыва один из них не смог справиться с течением и оказался в опасности. К счастью, его успели вовремя спасти.

Сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу около 15:00. К месту сразу прибыли спасатели, которые в этот момент дежурили на городском пляже. Они оказали пострадавшему необходимую помощь.

Власти в очередной раз напоминают жителям, что купание в необорудованных местах и попытки переплыть широкие реки могут привести к трагическим последствиям.