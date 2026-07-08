Кировский предприниматель заплатил штраф за наем сотрудника из отдела ЗАГС

За трудоустройство экс-работника ЗАГСа предпринимателю выписали штраф по антикоррупционной статье. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отношении одного из предпринимателей Кирова возбудили административное дело из-за нарушений антикоррупционных норм. Как сообщили в областной прокуратуре, бизнесмен принял на работу бывшего специалиста-эксперта из отдела ЗАГС по городу Кирову. По закону при трудоустройстве человека, который ранее занимал должность на госслужбе, работодатель обязан направить сведения об этом по прежнему месту работы. Индивидуальный предприниматель этого требования не выполнил.

Прокуратура завела административное дело за нарушение правил привлечения к труду бывших муниципальных или государственных служащих. Суд признал ИП виновным и назначил наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа. После рассмотрения все выявленные нарушения были исправлены.