В Кировской области выросло производство мяса и яиц

Кировстат сообщил, как изменилось сельхозпроизводство в регионе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировстат опубликовал данные о работе сельскохозяйственной отрасли региона за январь - май 2026 года. За этот период местные предприятия нарастили производство мяса и яиц, однако объемы надоев молока немного сократились.

По информации ведомства, за пять месяцев сельхозорганизации произвели 54,6 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 9,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Валовое производство молока составило 359,4 тысячи тонн, что на 0,2 процента меньше прошлогоднего показателя. При этом продуктивность коров выросла. В среднем от одной коровы получили 3 890 килограммов молока, что на 0,4 процента больше, чем годом ранее.

Производство яиц увеличилось на 7,5 процента и достигло 284,4 миллиона штук. В среднем одна курица-несушка за этот период снесла 138 яиц.

Самый заметный рост в животноводстве показало производство мяса птицы. Его объем увеличился на 18 процентов и составил 16,9 тысячи тонн. Выпуск свинины вырос на 5,9 процента - до 25,5 тысячи тонн, а крупного рогатого скота - на 6,7 процента, до 12,2 тысячи тонн.

Положительную динамику показала и реализация сельхозпродукции. Продажи картофеля выросли в 2,6 раза, овощей - в два раза. При этом объем реализации зерновых и зернобобовых культур сократился на 10,9 процента, а масличных культур - на 5,6 процента.

На конец мая в сельхозорганизациях региона насчитывалось 222,4 тысячи голов крупного рогатого скота, 255,3 тысячи свиней и 4,3 миллиона голов птицы. По всем этим показателям зафиксирован рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.