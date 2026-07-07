Промышленность Кировской области выросла почти на 5% вопреки санкциям

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

По итогам пяти месяцев 2026 года промышленность Кировской области выросла почти на 4,9% вопреки санкциям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По темпам роста Кировская область заняла 25-е место среди субъектов федерации, а в Приволжском федеральном округе – пятое. Наибольшую позитивную динамику в регионе демонстрирует обрабатывающая промышленность. Кроме того, растут также наукоемкие и высокотехнологичные отрасли. Как пояснили в правительстве, речь идет об изготовлении сложных изделий и элементов. Рост в таких сферах основан на качественных изменениях, совершенствовании технологий, а также о создании прорывных продуктов. Еще один фактор – расширение рынков.

«Все это позволяет повышать производительность труда, снижать издержки и создавать высокую добавленную стоимость», – говорится в сообщении.

Так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий за год выросло на 52% готовых металлических изделий – на 35,3%, а транспортных средств и оборудования – на 28,2%.

«Многочисленные западные санкции против России были нацелены в первую очередь на подрыв экономики, промышленности. Однако эти санкции дали обратный эффект – наши предприятия, многие из которых, кстати, как и завод ЛЕПСЕ, работали и развивались еще в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, – сейчас вновь включили свои резервы, стали ориентироваться на технологический суверенитет и не просто стабилизировали свои показатели, но и вышли в рост», – сказал председатель первичной профсоюзной организации АО "ЛЕПСЕ" Илья Лебедев.