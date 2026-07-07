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НовостиОбщество7 июля 2026 14:27

Заблудившийся москвич забрался на дерево, чтобы вызвать помощь в Кировской области

Поход за грибами едва не закончился трагедией для жителя Москвы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Полицейский вывел из леса заблудившегося грибника по звуку сирены.

Полицейский вывел из леса заблудившегося грибника по звуку сирены.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Москвы, приехавший на дачу в поселок Арбаж Кировской области, едва не заблудился во время похода за грибами. Чтобы связаться с полицией, мужчине пришлось забраться на высокое дерево.

Во время прогулки по лесу грибник потерял ориентировку. Из-за дождя телефон почти разрядился, а мобильная связь в лесном массиве практически отсутствовала. Поднявшись на дерево, мужчина смог поймать сигнал и позвонить в полицию.

На поиски выехал инспектор ДПС. Во время разговора москвич сумел назвать несколько ориентиров, по которым полицейский определил примерное место его нахождения. Подъехав к автомобилю грибника, сотрудник Госавтоинспекции включил сирену.

Услышав звук служебной машины, мужчина смог выйти из леса и благополучно добраться до дороги. Благодаря оперативным действиям полицейского помощь подоспела вовремя, и медицинская помощь грибнику не потребовалась.