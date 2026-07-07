Заблудившийся москвич забрался на дерево, чтобы вызвать помощь в Кировской области

Полицейский вывел из леса заблудившегося грибника по звуку сирены. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Москвы, приехавший на дачу в поселок Арбаж Кировской области, едва не заблудился во время похода за грибами. Чтобы связаться с полицией, мужчине пришлось забраться на высокое дерево.

Во время прогулки по лесу грибник потерял ориентировку. Из-за дождя телефон почти разрядился, а мобильная связь в лесном массиве практически отсутствовала. Поднявшись на дерево, мужчина смог поймать сигнал и позвонить в полицию.

На поиски выехал инспектор ДПС. Во время разговора москвич сумел назвать несколько ориентиров, по которым полицейский определил примерное место его нахождения. Подъехав к автомобилю грибника, сотрудник Госавтоинспекции включил сирену.

Услышав звук служебной машины, мужчина смог выйти из леса и благополучно добраться до дороги. Благодаря оперативным действиям полицейского помощь подоспела вовремя, и медицинская помощь грибнику не потребовалась.