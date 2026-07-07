В Кировской области ввод жилья рухнул более чем на треть

В Кировской области за пять месяцев построили на 35% меньше жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировстат опубликовал данные о ситуации в строительной отрасли региона за январь-май 2026 года. Согласно статистике, объемы строительства и ввода жилья в Кировской области заметно сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые пять месяцев года объем строительных работ составил 16,2 млрд рублей. Это лишь 67,9 процента от показателя за тот же период 2025 года. Таким образом, снижение достигло 32,1 процента.

Одновременно уменьшились и объемы ввода жилья. С начала года в регионе ввели в эксплуатацию 1 096 квартир общей площадью 122,7 тысячи квадратных метров. Это на 35,2 процента меньше, чем годом ранее.

Основной объем строительства по-прежнему обеспечивают жители региона. За январь-май они возвели 1 027 индивидуальных жилых домов общей площадью 117,5 тысячи квадратных метров. Однако и здесь зафиксировано снижение - показатель составил 77 процентов от уровня прошлого года, что означает спад на 23 процента.